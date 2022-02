20.000 kroner dyrere at leve - sådan får du plads i budgettet

Forbrugspriserne er i januar steget med 4,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.



Ifølge TV 2 viser beregninger fra flere banker, at prisstigningen vil betyde, at en gennemsnitsfamilie skal bruge 15-20.000 kroner mere i år for at købe de samme varer, som de købte sidste år.