20.000 meldte sig sidste år ud af idrætsforeningerne i Syd- og Sønderjylland

Det har været et svært år for idrætten, og det har de kunnet mærke i idrætsforeningerne. Det gælder også for foreningerne i Syd- og Sønderjylland, hvor knap 20.000 har meldt sig ud af foreningslivet. Det viser en opgørelse fra DGI og DIF.

- Efter et 2020 med store udfordringer for idræts- og foreningslivet er det ikke overraskende, at vi ser et generelt fald i idrætsforeningernes medlemstal. Men det er bekymrende for både vores fysiske, mentale og sociale sundhed, siger formand Niels Nygaard i DIF i en pressemeddelelse.

Faldet er mindre slemt end frygtet efter et år med nedlukninger, vurderer DIF og DGI, der på trods af et faldende medlemstal har kunnet se medlemmer, der betaler kontingenter til de lokale foreninger på trods af, at de ikke har kunne dyrke idrætten som normalt eller overhovedet.