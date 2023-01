2022 blev rekordår for hoteller og feriecentre i Trekantsområdet

Gode udsigter for 2023

Dansk Erhverv, der repræsenterer knap halvdelen af hotelkapaciteten i Trekantområder, ser gode udsigter for det nye år.

- 2022 var præget af stigende priser og stor usikkerhed, men alligevel har forbrugere og virksomheder prioriteret hotelophold. Der er derfor grund for fortsat optimisme i 2023. Forhåbentlig kan et solidt økonomisk udgangspunkt, og det at folk prioriterer rejser og oplevelser efter coronakrisen, være med til at mildne, at økonomien forventeligt går et gear ned her i år, siger Lars Ramme Nielsen, markedschef for Turisme, oplevelse og kultur i Dansk Erhverv.