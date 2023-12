2023 står til at blive alle tiders vådeste

Det skal derfor blive en utrolig tør jul, hvis ikke rekorden fra 1999 og 2019 på henholdsvis 905 og 905,3 mm bliver overgået i år, skriver DMI.

– Frem mod det nye år vil flere fronter passere fra vest og hver især bidrage med nogle millimeter, så sandsynligheden for at resten af december ikke byder på mere end 7,8 mm nedbør er forsvindende lille, siger langtidsmeteorolog Steen Hermansen.



Det har dermed været et særligt år, da den også har budt på en tørkeperiode over sommeren. Det fik juli dog hurtigt ændret, da måneden aldrig har været så våd, siden man begyndte at måle i 1874.