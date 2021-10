2,1 millioner kroner til danske medaljevindere

- Hver gang en dansk atlet hiver en medalje hjem til Danmark, skaber det værdi for det danske samfund. Vi får noget at samles om og noget at glædes over – og dét er værd at påskønne.

- Derfor synes vi i Team Danmark, det er vigtigt, at de atleter, der hver eneste dag kæmper hårdt for at opnå det ypperste i deres sport også får en økonomisk anerkendelse, siger Team Danmark-formand Lars Krarup.

Som aftalt på forhånd giver en guldmedalje ved OL 100.000 kroner, mens en sølvmedalje og bronzemedalje giver henholdsvis 75.000 og 50.000 kroner.