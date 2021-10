2.209 trafikanter knaldet for at bruge mobiltelefon under kørsel

Opdateret med tal fra Sydøstjyllands Politi

2.209 klip i kørekortet. Så mange blev det til i første halvår til trafikanter, der brugte håndholdt telefon, mens de sad bag rattet i de to lokale politikredse.

Desuden vanker der en bøde på 1.500 kroner til trafikanter, der bliver opdaget, når de de taler i håndholdt mobil. De 1.003 afslørede telefontalende bilister er kun toppen af isbjerget, da alle dagligt kan konstatere, at det sker meget ofte.

Syd- og Sønderjyllands Politi har uddelt 1.003 klip, mens Sydøstjyllands Politi har uddelt 1.206 klip i årets seks første måneder.

Holder ekstra øje i disse dage

e mange klip sætter det i perspektiv, at en landsdækkende kampagne netop nu opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

Uopmærksomhed eller manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, har landets 12 politikredse en målrettet uopmærksomhedskontrol i gang frem til søndag.

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I en undersøgelse som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.504 bilister i efteråret 2020 svarer 19 procent, at de ”meget ofte”, ”ofte” eller ”engang imellem” bruger håndholdt mobil, mens de kører.