25 år siden landsdelen blev raseret af orkan - gense de massive ødelæggelser

Han mener, at der skal laves nye regler for asbest-håndtering, der lige nu er heftig debat om, da der fra nytår træder nye regler i kraft. Christiansborg skal lave nye asbestregler, siger "irriteret" lokalpolitiker

En sag som den, hvor to børn på 14 og 15 år udførte asbestarbejde uden værnemidler på en ejendom ved Sønderborg, må ikke kunne gentage sig. Sådan siger Kristian Beuschau, næstformand for Teknik-, by- og boligudvalget for Socialdemokratiet i Sønderborg Kommune. - Jeg foreslår, at Christiansborg hjælper os med at få lovgivet på det her område og sige, at der skal søges om nedrivning, og man skal kunne dokumentere, hvordan man kommer af med asbesten. Det er bare ærgerligt, at vi skal bruge gode ressourcer på at snuppe nogle sorte får, for det går ud over den almene dansker, mig og dig, når vi selv skal til at dokumentere, at vi gør det rigtigt. Ejeren af ejendommen er den lokale erhvervsmand Nick Horup, som ejer boligvirksomheden Horup Gruppen.

Der er tale om eternittaget på denne bygning, som indeholder asbest og ikke er fjernet efter reglerne. Foto: TV 2

Han har for nylig opført et stort hus på grunden med tilhørende lader og staldbygninger, der gradvist er blevet revet ned. 20. september kom Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg og afslørede, at der var flere fejl og mangler, der førte til en række strakspåbud til den vestsjællandske virksomhed LM Multiservices, der udførte arbejdet.

Arbejdstilsynets billeder fra asbestejendom i Sønderjylland. Foto: Arbejdstilsynet

Horup har medansvar Nick Horup har tidligere kritiseret LM Multiservices for ikke at have levet op til aftalen og strakspåbuddene fra Arbejdstilsynet. Men Kristian Beuschau mener, at Nick Horup har et medansvar. - Vi har jo med en person at gøre, der har mange års erfaring inden for byggebranchen, der renoverer huse, mens han i privaten vælger at tage den her vej. Det er det, der irriterer mig, siger Kristian Beuschau. - Baserer du kun dit forslag på denne enkeltstående sag? - Desværre, ja. Det er her, jeg kan se, hvordan vi kan sikre os og samfundet, at det her bliver afleveret ordentligt. Det er også bare blevet smidt ud langs vejen og i skovområdet, og det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal bruge Vej og Park her i Sønderborg Kommune til at tage ud og samle det op. Det er jo skatteborgere, det går udover.

Arbejdstilsynets billeder fra asbestejendom i Sønderjylland. Foto: Arbejdstilsynet

Sætter sin lid til Engelbrecht Nu håber han, at hans partikollega og folketingsmedlem fra Sønderborg, Benny Engelbrecht (S), kan give forslaget luft under vingerne på Christiansborg. Kristian Beuschau var med i DR-radioprogrammet P1 Morgen onsdag morgen, hvor han også fremlagde sit forslag. - Jeg ved, at Benny Engelbrecht følger med i, hvad vi gør her, så han har også lyttet med til P1 Morgen, og han sagde, at det var godt formuleret, siger lokalpolitikeren.

Benny Engelbrecht. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Regnestykket går ikke op De to børn fjernede asbestholdige eternittagplader fra et i alt 550 kvadratmeter stort tag. Asbesten i den pågældende sag er blevet kørt til Sonfor, der er Sønderborg Kommunes forsyningsselskab, der også håndterer affald.

Kristian Beuschau har regnet på udgifterne, og hvad firmaet LM Multiservices reelt fik ud af arbejdet. Og det giver ikke mening i hans hoved. For onsdag er det kommet frem, at Nick Horup betalte 15.000 kroner før moms for at få nedtaget taget og kørt det væk. - Hver plade er en gange en meter. Det vil sige, at du har 550 tagplader, og hvis du Googler, hvad den vejer, så vejer hver 20 kilo. Det svarer til 11 ton, du skal af med. Når du skal aflevere det hos Sonfor, så koster det 1.400 kroner per ton. Det svarer til 15.400 kroner. Der er jo ingen virksomhed, der vil smide 400 kroner efter en bygherre for at udføre det arbejde også tilmed gratis, siger han. Med i P1 Morgen var også Lars Gunnarsen, professor for Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. Han vurderer, at arbejdet burde have kostet mellem 205.600 og 286.000 kroner Hyrede firmaet i god tro TV SYD har onsdag bedt Nick Horup om et interview, men han har ikke ønsket at medvirke.