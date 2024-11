30 millimeter regn kan falde de næste 24 timer

Region Syddanmark stikker uheldigt ud i undersøgelse om fyringer

Når mellemledere i virksomheder i Region Syddanmark bliver bedt om at afskedige medarbejdere, sker det i 35 procent af tilfældene, uden at mellemlederen bliver forberedt på opgaven.

Det viser en undersøgelse lavet af YouGov på vegne af Makio, der afdækker danske virksomheders håndtering af fyringer.

Ifølge resultaterne ligger Region Syddanmark markant over landsgennemsnittet på 25 procent.

Makios vicedirektør Birgitte Røssell oplyser, at det er et generelt problem i branchen, at mange virksomheder fravælger at forberede opsigelsessamtaler.

Hun henviser til, at det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved stor mobilitet. Det gør det relativt let for virksomhederne at både ansætte og afskedige. Hun mener derfor, at det giver virksomhederne et ansvar for at skille sig af med medarbejderne på en god måde.

- Mine kolleger og jeg hører mange historier om kaotiske fyringer, hvor fyrende mellemledere bryder grædende sammen, og hvor hele forløbet bliver unødvendigt rodet og smertefuldt for den medarbejder, der bliver afskediget. Simpelthen fordi de pågældende virksomheder har fravalgt at forberede opsigelsessamtalerne, siger Birgitte Røssell.

Hun tilføjer også, at træning af opsigelsessamtaler typisk ikke er en del af den gængse lederuddannelse, hvilket betyder, at den gennemsnitlige mellemleder ikke har nogen teoretisk erfaring at trække på.