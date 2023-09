30 ulve kan på få år blive til mere end 200 ulve

Ulve foretrækker at færdes på større sammenhængende arealer med skov og hede og rigeligt med føde i form af hjortevildt, og bestandens evne til at tilpasse sig landskaber med mindre skov og hede er afgørende for, hvor udbredt ulven vil blive i fremtiden.

En levedygtig ulvebestand

Den danske ulvebestand bliver jævnligt suppleret med tilløbende ulve sydfra fra den øvrige del af den centraleuropæiske lavlandsbestand, primært fra Polen og Tyskland.

Under forudsætning af, at denne udveksling fortsætter, vurderer DCE, at den danske bestand mindst skal bestå af 40 til 100 ulve for at være levedygtig.

Miljøstyrelsen oplyser nu, at de vil se nærmere på notatets indhold og i dialog med Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe drøfte, hvordan den nye viden kan indgå i den fremtidige ulveforvaltning i Danmark.