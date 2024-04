36-årig fik ansvaret for togdrift ved et tilfælde

I Fredericia er der et rundt tårn. Inde i det runde tårn er der et rundt rum. I det rum overvåger Banedanmarks folk togtrafik og skinner i det sydvestlige Danmark. En af dem er Karina.

Det var et tilfælde, at Karina Bendtsen Christensen blev trafikleder. Hun stod som 30-årig og skulle finde en ny vej i livet. Hun kunne ikke længere klare arbejdet som sosu-assistent, og så var uddannelsen som trafikleder der bare. Og den var et hit.

- Det er det absolut fedeste job, jeg nogensinde har prøvet at have, fortæller den nu 36-årige trafikleder i Banedanmark.

Det er et stort ansvar, der hviler på hendes og kollegernes skuldre.

- Vi skal både sørge for, at togene kører gnidningsfrit, men vi skal også sørge for, at vi kan hjælpe vores infrastruktur og medarbejdere til at vedligeholde vores infrastruktur, fortæller Karina mellem to samtaler med kolleger, og omgivet af skærme, der viser togtrafikken fra sekund til sekund, nærmest som kontroltårnet i en lufthavn.