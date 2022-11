5 råd fra eksperter: Sådan overtaler du chefen til en firedages arbejdsuge

Som det første foreslår Pernille Garde Abildgaard, at man som medarbejder i en virksomhed med fordel kan alliere sig med de øvrige af sine kolleger, der også ønsker at få indført en firedages arbejdsuge.

- Jeg bruger et eksempel i en af mine bøger med et arkitektfirma i Aarhus, hvor det var to medarbejdere, der efter at have været med til et af mine foredrag gik til ledelsen, der gav dem lov til at eksperimentere med en firedages arbejdsuge, fortæller hun.

Hun mener i øvrigt, at man som medarbejder bør sætte sig godt ind i emnet og hvilke værktøjer, man kan gøre brug af, for at skabe den nødvendige forandring på arbejdspladsen.