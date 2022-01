50 år som regent: Sådan gik Margrethe fra prinsesse til dronning

Dronningen fik også mulighed for at studere arkæologi, da hun i et år læste på Cambridge University.

Det satte et stort præg på hende - også selvom hun godt vidste, at hun ikke kunne blive professionel arkæolog, fortæller forfatteren til de mange interviews af dronningen.

Interessen for arkæologien førte hende også til Jelling for at følge udgravningen af Gorm den Gamles grav.

- Jeg kan huske, jeg var i Jelling Kirke for at se udgravningen, da de havde fundet Gorms grav. Jeg stod der med mine to små drenge (...), og jeg tænkte: "Det er altså mærkeligt at tænke sig: Hvis det er rigtigt nok, at de ben er Gorms, så er det hans efterkommere, jeg står med i hånden her", udtalte dronningen tilbage i 2010 til Kristeligt Dagblad.



Det var ikke kun arkæologien, der fangede dronningen tidligt. Det gjorde kunsten også.

Allerede som lille pige tegnede hun på et højere niveau end de fleste og havde en stærk forståelse for farver.

- Der var tale om et medfødt talent, som kun blev større og større, eftersom hun fik dygtige lærere i skolen, der var med til at forme hende. Dronning Margrethes mor, dronning Ingrid, lærte hende også om kunst og farver, siger Tom Buk-Swienty.