54.000 husstande er uden strøm

Det fremgår af Elnetselskabet Konstants hjemmeside. Her oplyser de, at der i øjeblikket er strømafbrydelse i Horsens, Hornsyld, Hedensted, Løsning, Juelsminde, Daugård, Stenderup, Barrut, Flemming og det østlige Vejle.

TV SYD har talt med Tommy Jakobsen, der er kommunikationschef hos Konstant.

Han fortæller, at udfordringerne skyldes et generelt nedbrud på elnettet, der drives af Energinet.

Op mod 54.000 husstande er påvirket af nedbruddet.

Ifølge Konstant er flere huse begyndt at få strømmen tilbage. Alle husstande forventes at have strøm igen klokken 13.00.

Årsagen til nedbruddet kendes endnu ikke

Opdateres...