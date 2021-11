550 millioner kroner skal sikre levende bymidter og stærke lokalsamfund i landdistrikter

Der skal mere liv i bymidter og landdistrikter.

Sådan lyder ønsket fra et bredt flertal i Folketinget, der nu indgår en ny aftale, der skal sørge for, at bymidterne i en række mindre og mellemstore byer igen kan blive et lokalt samlingspunkt og mødested.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

I aftalen bliver der afsat mere end 550 millioner kroner, der skal være med til at understøtte de ønskede levende bymidter gennem forbedring af bygninger, torve og gågader.

Der skal også opføres lokale velfærdscentre som for eksempel borgerservice, læger, kulturskoler, biblioteker og tilbud til ældre, i de mindre byer.

Derudover skal ti bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter.

Hos formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, vækker den ny aftale stor glæde.

- Den ny aftale vil understøtte bylivet i de mindre byer. Der kommer nye initiativer, som længe har været efterspurgte, og som vi mener er vigtige. Vi har italesat dem i en længere periode, siger han.

Den lokale købmand

I byer hvor der ikke i forvejen er en købmands- eller dagligvarebutik, er der også gode nyheder.

Den ny aftale sikrer nemlig, at man nu kan søge op mod 600.000 kroner - hvor det før var 400.000 kroner - til at bygge en såkaldt borgerdreven købmands- eller dagligvarebutik. Og det mener formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti, er vigtigt.

- Det sikrer, at der er engagement bag initiativerne, og det hjælper til at komme i gang. Og så giver vi en håndsrækning, så projekterne kan komme godt fra start, siger hun.

Men selvom 600.000 kroner er mange penge, så er det stadig nødvendigt for lokale ildsjæle og borgere at bidrage, hvis man vil i mål med at få indkøbsmulighederne til de små byer.

- Der er langt fra 600.000 til en købmand, der måske kan koste flere millioner, men det kan godt lade sig gøre. Det er allerede lykkedes flere end 100 steder, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Fart på i småbyerne

Der skal fart på internetforbindelsen i og udenfor de små byer.

- Det er vigtigt, at man kan drive en e-handelsbutik fra en landsby, en gård eller en landejendom - og det kan man kun med lynhurtig digital infrastruktur, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Derfor er en del af aftalen også netop bedre digital infrastruktur, der skal sikre god internetforbindelse.