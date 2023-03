58-årig idømt fængsel og stor bøde for vognmandsovertrædelser

Tirsdag blev en 58-årig mand fra Horsens idømt en betinget fængselsdom på fire måneder og en bøde på 225.500 kroner for at have medvirket til en tidligere vognmandsovertrædelser gennem sin deltagelse i virksomhedens drift.

Og det er ikke en helt ny historie.

Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi efterforskede tilbage i 2020 nogle virksomheder for at køre godskørsel for fremmed regning uden tilladelse.