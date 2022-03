600 sårbare syddanske gravide kvinder og spædbørn kan nu få hjælp af Mødrehjælpen

Omkring 600 sårbare gravide kvinder og deres familier kan nu få støtte af Mødrehjælpen, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Regionen og Mødrehjælpen har nemlig indgået en toårig partnerskabsaftale, der skal give kvinderne støtte.



Det drejer sig om kvinder og spædbørn, der står eksempelvis står overfor sundhedsmæssige, sociale, økonomiske eller familiære udfordringer, som kan påvirke graviditeten og barnets start på livet.

- Vi har vurderet, at Mødrehjælpens indgående erfaring med rådgivning og specialiseret støtte kan være et rigtig godt supplement til den hjælp, regionen allerede tilbyder. Det er mit håb, at det nye partnerskab vil være til både stor gavn og glæde for både de sårbare gravide og deres familier, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.



600 sårbare kvinder kan få hjælp

Det kan være gravide med fysiske sygdomme som f.eks. diabetes, svær overvægt eller hjertesygdomme eller psykiske lidelser som angst, depression, ADHD og OCD.

Det kan også være gravide og familier med sociale eller økonomiske problemer. Og så kan det være gravide, som tidligere har aborteret, mistet et barn eller har været i langvarig fertilitetsbehandling.

Region Syddanmark forventer, at partnerskabsaftalen vil kunne hjælpe cirka 600 gravide og deres familier om året.

Det er planen, at det nye partnerskab og tilbuddet om henvisning til samtaleforløb går i luften.

Ninna Thomsen, der er direktør hos Mødrehjælpen, mener, at partnerskabet er et vigtigt skridt på vejen for at sikre, at også udsatte børnefamilier får en god start på livet:



- Partnerskabet betyder, at socialrådgivere fra Mødrehjælpen fremover vil være til stede på regionens fødesteder, så særligt sårbare familier får kombineret den sundhedsfaglige indsats med socialfaglig hjælp. Vores socialrådgivere vil for eksempel hjælpe familierne med at understøtte barnets udvikling, bygge bro til myndighederne og finde den hjælp, de har brug for, i civilsamfundet.



Det er planen, at det nye partnerskab og tilbuddet om henvisning til samtaleforløb går i luften 1. maj 2022. Partnerskabsaftalen koster 2,5 millioner kroner om året.