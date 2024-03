65-årig cykler for at udbrede kendskab til sjælden sygdom

Susanne lider af en sjælden sygdom, som blandt andet gør at hun har svært ved at holde balancen og får muskelsmerter. Derfor er hun glad for sin trehjulede cykel, der giver friheden til at køre rundt.

Den vil hun i første omgang bruge til at besøge sin søster i Hamborg - på cykel. En tur på cirka 300 kilometer.

Hun er ikke den eneste i familien som har sygdommen. Både Susannes oldemor, bedstemor, mor og tre søskende har den samme. Desuden er hendes to døtre også bærere af sygdommen.

Efter Hamborgturen vil Susanne køre rundt i Jylland for at udbrede kendskabet til sygdommen.

- Jeg håber, at cykelturene kan bidrage til et øget kendskab til ataksi, så jeg ikke længere bliver opfattet som fuld, når jeg ikke kan holde balancen på gå-ben, siger Susanne Saldern Sørensen.