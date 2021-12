8 gode råd: Sådan kommer du i gang med at handle aktier

Hvis man ikke bare lader sin bank om at investere i aktier, men selv vil styre det, handler det ifølge direktøren for Dansk Aktionærforening, Mikael Bak, om at lære det forsigtigt.

- Vi råder folk til at gå i gang stille og roligt uden at have for mange penge ude at svømme. Det er for at få en fornemmelse af markedet, der går op og ned, siger han.

Ved aktieinvestering har man gennem historien tjent gode penge - trods økonomiske kriser og voldsomme kursfald.

- Helt generelt anbefaler vi, at man ser investering som en del af ens langsigtede opsparing. Historisk set har man fået gennemsnitligt over otte procent afkast om året. Det svarer til, at pengene er blevet fordoblet på lidt under 10 år, fortæller Mikael Bak.