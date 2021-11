85-årig kvinde sigtet for vanvidsbilisme

En 85-årig kvinde er fredag aften blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og bliver også sigtet for at køre vanvidsbilisme.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi, Erik Lindholdt.

Kvinden kørte i nordlige retning på Sønderjyske Motorvej, men i den sydgående vognbane - mod trafikken - en såkaldt spøgelsesbilist.

Vagtchefen fortæller, at anmeldelsen kom klokken 17:27 fra flere billister på motorvejen, men et af opkaldende til alarmcentralen var lidt specielt.

Den kom nemlig fra kvinden selv.

Kvinden var standset op i anden vognbane, og kørte efterfølgende stille ind i nødsporet for selv at ringe til politiet, fortæller vagtchefen.



- Hun forklarede, at hun var blevet en smule forvirret og kørte efterfølgende forkert ned på motorvejen, siger han.



Vagtchefen fortæller derudover, at der var flere episoder, hvor billister var nødsaget til at undvige den 85-årig kvinde.

- Det var sindssygt heldigt, at der ikke skete mere, end hvad der gjorde, siger Erik Lindholdt.

Den 85-årige kvinde har fået inddraget førerretten og bilen er blevet beslagslagt.