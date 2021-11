8.800 tjekket i gigantisk grænse-aktion

Udover at pågribe og retsforfølge kriminelle havde den tre dage lange aktion også fokus på at skabe et bedre billede af den grænseoverskridende kriminalitet og dele efterretninger mellem de deltagende lande og Europol.

- Vi kan hente meget viden på tværs af grænserne. Aktioner som denne viser, at internationalt samarbejde er en vigtig brik i bekæmpelse af den grænseoveskridende kriminalitet, siger politiinspektør Brian Fussing.

Der er gennemført lignende aktioner mod grænseoverskridende kriminalitet siden 2013. Denne gang resulterede indsatsen i 174 anholdelser i alt i de deltagende lande.