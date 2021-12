9 ud af 14 kommuner er over grænsen for lokale restriktioner

Smitten stiger fortsat i de syd- og sønderjyske kommuner.

I ni ud af 14 af de syd- og sønderjyske kommuner er incidenstallet nu over 400, og det betyder, at der kan indføres lokale restriktioner.

Det kan for eksempel være, at skoleklasser skal holdes adskilt fra hinanden, at sociale arrangementer på tværs af klasser og årgange bør aflyses, og at børn i daginstitutioner skal hentes og bringes udendørs.

Senest har myndighederne bedt Kolding Kommune om at indføre en række tiltag, der skal være med til at hindre smitten.

Kommunaldirektør i Kolding Kommune, Thomas Boe, fortæller, at alle ledere af kommunens daginstitutioner mødes torsdag, og at man umiddelbart efter sender besked til forældrene om, hvordan aflevering og afhentning af børn kommer til at foregå fra næste uge.

Det skriver JydskeVestkysten torsdag.

I alt er der 3.713 smittede med covid-19 de seneste syv dage, i TV SYDs sendeområde. Det er 133 flere, i forhold til tallet i går.

Herunder kan du se, hvordan smittetallene ser ud i vores område: