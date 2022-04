9.klassernes sidste skoledag: - Lad os nu ikke skabe problemer

Dermed er hun også med til at sætte rammerne for, hvordan hun og klassekammeraterne opfører sig - og ikke mindst hvordan man går klædt - på den dag der for mange er den sjoveste i folkeskolelivet.

- Os piger har talt om at det kunne være sjovt vise lidt hud, men det skal ikke tage overhånd, primært fordi vi skal ned til de små elever også., siger Sofie Juhl Madsen.

Hun og klassekammeraterne har allerede planen klar for, hvad der skal ske, når karamellerne er kastet og lærerne er hængt til tørre. Og det hele skal foregå ordentligt.

- Det er en tradition for alle skoler i Sønderborg, at man tager ned til Sønderborg Slot og fester, så man vil heller ikke udstille sig selv, når man skal derned, siger Sofie Juhl Madsen.

Sjove kostumer kan også blive alvor

En af de grænser der kan blive overtrådt blandt de mange kreative kostumer har en højaktuel baggrund. Den igangværende krig i Ukraine har nemlig fået skolelederne til at tænke en ekstra gang over signalerne, der kan blive sendt, når en afgangselev dukker op i eksempelvis camouflageuniform.

På Hjerting Skole en håndfuld kilometer nord for Esbjerg vil den pædagogiske leder for 9. klasse dog ikke per automatik bede eleverne op at droppe en eventuel militæruniform.

- Alt kan jo misforstås, hvis man vil. Jeg vil ikke have noget imod et militærkostume, så længe, det ikke er krænkende eller grænseoverskridende. Det er ligesom, hvis man vælger at være Pippi Langstømpe. Eleverne tænker ikke vildt dybt over deres valg. Det gør de i historie og samfundsundervisning, men ikke til en sidste skoledag, siger Pernille Planterer, der er Pædagogisk Leder for 9. klasserne på Hjerting Skole.