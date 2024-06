Her er din klage til kommunen ikke forgæves

Hun havde set en sæl før, mens hun stod dér på sin altan ved honnørkajen med udkig over havnen i Horsens.

Men to sæler på én gang - det var alligevel nyt.

Lone Vinther skyndte sig at dokumentere det sælsomme syn med sin telefon, men det viste sig, at hun slet ikke havde travlt, for dyrene blev hængende i en rum tid, og på et tidspunkt ligner det umiskendeligt, at de giver hinanden et vådt kys.

- Det var fantastisk at se. Jeg føler mig altid så privilegeret, når naturen giver mig sådan nogle unikke oplevelser, siger Lone Vinther til TV2 Østjylland her nogle dage efter oplevelsen.

Hun har ikke set de to sæler siden. Kun den ene har været oppe at vende, men måske gemmer den anden sig et sted i vandet.