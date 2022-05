Året 2021 satte bundrekord i dødsbrande

Antallet af dødsbrande i Danmark var i 2021 lavere end nogensinde, viser tal fra Beredskabsstyrelsen og TrygFonden.

Året bød på 46 dødsbrande, og så få har man ikke registreret tidligere.

Registreringen går tilbage til 1983, hvor der blev registreret cirka 60 dødsbrande. I de mellemliggende år har der flere gange været over 80 dødsbrande årligt.

De 46 dødsbrande i fjor krævede 50 menneskeliv. Tre af brandene havde nemlig flere ofre.

Dermed sætter året 2021 ikke bundrekord, for så vidt angår antallet af dræbte. For i 2019 var antallet lige nøjagtig lavere med 49.

Ser man over en længere periode på fem år, så er tendensen, at færre dør i brande. I perioden 2017-2021 døde 285 personer.

Til sammenligning omkom 339 personer i flammerne i perioden 2012-2016.

Statistikkerne viser, at mænd har større risiko for at dø i en brand end kvinder. Typisk er ofrene over 50 år gamle.

Ofte bor de alene, og ofte har de en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, fremgår det af rapporten "Dødsbrande i 2021", som er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og TrygFonden.

Ifølge rapporten opstår dødsbrandene i private hjem. Ikke så sjældent har der været dødsbrande på plejehjem.

Således er hvert tiende dødsoffer i perioden 2016-2021 døde efter en brand på et plejehjem.

Dødsbrandene opstår som oftest i stuen eller i soveværelset og ofte i en seng eller et siddemøbel.

Over halvdelen af dødsbrandene skyldes uforsigtighed i forbindelse med tobaksrygning.