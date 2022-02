Årets første harekillinger kommer nu - de er sjældent i nød

Færdes på egen pote fra fødslen

Så er du på tur her i efterårsferie og ser en harekilling ligge helt selv, så skal du lade den være. De fleste af harekillingerne er nemlig ikke i nød, men på helt egen pote helt fra fødslen. Og det er helt naturligt, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse

- Harekillinger gemmer sig i nærheden af deres fødested, i en radius på ofte over 100 meter. Helt fra begyndelsen er de helt selvstændige. En enlig harekilling er altså ikke i nød eller forældreløs, men gemmer sig bare eller er på vej hen til sin mor for at få mælk, forklarer Michael Carlsen, der er biolog ved Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.



Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral modtager mange henvendelser fra folk, der tror at de har fundet en efterladt harekilling i nød.

Stresse harekillinger kan dø

- Når folk tager de små harekillinger med hjem for at hjælpe dem, så gør de en sund og tryg harekilling angst og stresset. Det kan i yderste konsekvens slå harekillingen ihjel. Det er derfor meget vigtigt, at man lader dem være, hvis ikke de er skadede, forklarer Michael Carlsen.



Alene i 2021 modtog vagtcentralen 786 henvendelser om harekillinger. Det er en stigning på knap 14 procent siden 2020, hvor der vagtcentralen modtog 691 henvendelser.