Årets første måned bød på mere kulde og sne end i flere år

Alene nedbørsrekorden dækker over, at der faldt den største mængde nedbør på et januardøgn, siden DMI begyndte at måle på landsplan i 1874.



Rekorden har hidtil været 50 millimeter. Det blev målt i 1886.



- Det er lidt usædvanligt, siger Mikael Scharling.

Desuden har der ikke i 11 år været flere snedækkede døgn i januar, end det vi har set i år. 12,9 døgn blev det til.

- På den måde har det været lidt en rigtig vintermåned - i hvert fald de første 17-18 dage, siger Mikael Scharling.