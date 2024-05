Årets første sommerdag kan falde onsdag

Det er, hvad der venter syd- og sønderjyderne onsdag, og ifølge DMI kan vi sågar få årets første meteorologiske sommerdag i dag.

En meteorologisk sommerdag er i Danmark defineret ved, at temperaturen når op over 25 grader på mindst en af DMI's officielle målestationer.

I Syd- og Sønderjylland vil temperaturen ligge mellem 19 og 24 grader, men det kan ikke afvises, at varmen kan snige sig op på de 25 grader. Temperaturen forventes dog at blive højest ved Vestkysten.

Ifølge DMI står solen skarpt på himlen i dag, og derfor kommer de med en opfordring.

- Fraværet af skyer og dermed masser af solskin giver også et højt UV-indeks på mellem 4 og 5. Det giver risiko for at blive solbrændt, hvis man er for længe ude i solen. Det er derfor en god ide at søge skygge eller dække huden til, skriver DMI.