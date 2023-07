Årets hidtil varmeste dag slutter med mulighed for torden og skybrud

Lørdag har været årets hidtil varmeste dag ifølge foreløbig data.

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Mette Zhang, der oplyser, at der er blevet målt 32 grader på Lolland.

Syd- og Vestsjælland har også flere steder oplevet temperaturer nær 30 grader lørdag. Men selv om dagen har budt på varme landet rundt, kan den ende regnfuld med bulder og brag.

I en kommentar fra meteorolog hos DMI Hans Peter Wandler tidligere lørdag eftermiddag lød det, at man ikke skulle glæde sig for tidligt over varmen.

- Det slutter nemlig igen i aften med byger, der kan være kraftige og med torden, skrev han.

DMI har lørdag eftermiddag udsendt et varsel for de kommende 48 timer, som viser, at der er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af landet.