Årets juletræer: Kvaliteten er i top, men hvilket træ skal du vælge?

Sølvgranen: Det vanskellige træ

Også kendt som det juletræ, der er svært at holde.

Nordmannsgran og nobilis kommer fra samme granfamilie, og dét kan mærkes på nålene, som er bløde ligesom Nordmannsgranens nåle.

Nobilis-sorten kaldes også sølvgran på grund af de nærmest sølvfarvede nåle, der er en blanding af blågrøn og blågrå.

Men Sølvgranen er svær at gøre flot og rund, og derfor har den heller ikke samme plads som Nordmannsgranen i de danske hjem. Sølvgran bruges ofte som gran til at lave adventspynt.

Den serbiske søjlegran: Det slanke juletræ

Den serbiske søjlegran også kaldet Omorika er et smalt træ, der er i familie med den traditionelle rødgran.

Hvis du mangler plads i stuen, er det et idéelt træ. Men det er ikke beregnet til at være et juletræ, for selvom det har flotte, mørkegrønne nåle, så taber træet altså hurtigt de fine nåle.

Det kunstige juletræ

Hvis man ikke bryder sig om nogen af de ovenstående muligheder, så kan man altså også købe et kunstigt juletræ.

De ser ens ud hvert år, og så smider de ikke nåle rundt i hele huset.