Årets sidste hedebølge kan komme i weekenden - især i den sydlige del af landet

- Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og den sydlige del af Jylland kan få stedvis over 28 grader fra fredag, siger Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

En hedebølge defineres ved, at gennemsnittet af de højeste temperaturer er over 28 grader tre dage i streg. Så hvis man vil ud at nyde den sidste sommervarme, så er det altså nu, siger Martin Lindberg.

- Selvfølgelig kommer der flere højtryk senere på sensommeren og måske også i september, men de vil nok være kortere og nok hellere ikke så varme, siger Martin Lindberg.

Kølig sommer med store udsving

Den danske sommer har i år været køligere end ellers. Der har dog været enkelte perioder med korte hedebølger, fortæller Martin Lindberg.

- Det er lidt specielt, at det har svinget så meget i år. Det er bemærkelsesværdigt, at vi på en relativt kølig sommer næsten slår varmerekorder, ligesom vi gjorde i juli, siger han.

Den 20. juli målte DMI 35,9 grader på Lolland. Det er kun overgået af rekorden fra den 10. august 1975, hvor man målte 36,4 grader.

Tørke og fare for naturbrande

Selv om sommeren 2022 har været koldere end ellers, har den dog også været mere tør end tidligere år.

- Juli var en tør måned, og vi tror også, at august kan blive knastør, fordi nedbøren har været så sparsom, siger Martin Lindberg.