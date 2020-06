Aarø og Endelave er med i opløbet om at blive årets ø

De to små danske øer Aarø og Endelave får de kommende måneder besøg af en bedømmelseskomité.

De skal indsnuse stemningen og se nærmere på de særlige initiativer og tiltag, der er taget for at skabe et aktivt ø-samfund, som har fået livet på øerne til at blomstre.

Komité vil se, høre og mærke engagement

Jens Otto, der er formand for komiteen for kåring af 'Årets Ø' og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit, glæder sig til at besøge øerne i slutningen af august og begyndelsen af september:

- Vi håber at se noget og mærke og høre noget særligt på hver af øerne. Vi vil netop besøge dem for at mærke engagementet og møde menneskene, der har skabt det her, forklarer han.

Udvikling er en fællesnævner på øerne Aarø ud for Haderslev og Endelave ved Horsens Fjord, som er to af de tre øer, der kæmper om titlen 'Årets Ø'. Også Strynø i det sydfynske ø-hav er med i opløbet.

Ø-udvikling båret af flere ildsjæle

- Noget af det, vi lægger vægt på, er, at man gennem samarbejde har været i stand til at lave noget bæredygtigt og levedygtigt - altså at det ikke er båret af én lokal ildsjæl, men mange ildsjæle, forklarer Jens Otto.

Prisen for 'Årets Ø' uddeles af Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Hovedpræmie på 50.000 kroner

I år er første gang prisen uddeles, og vinderen findes i begyndelsen af oktober. Hovedprisen er på 50.000 kroner, og anden og tredje pladsen modtager hver 25.000 kroner. Pengene skal gå til øernes udvikling.

Elleve danske øer har ansøgt om at blive Årets Ø.