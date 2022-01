Aaron Mensing får spilletid i anden halvleg mod Nordmakedonien

Det dansk/tyske håndboldtalent fra Rinkenæs, Aaron Mensing, får for første gang kridtet de danske landsholdssko ved årets slutrunde.

Han blev skiftet ind i løbet af anden halvleg, og der skulle ikke engang gå to minutter fra indskiftningen, før han også kunne skrive sig på tavlen for et assist og en scoring.

Skulle vælge landshold

TV SYD har tidligere skrevet om, hvordan det unge talent lige så godt kunne have spillet for det tyske landshold.

- Da jeg skulle vælge, hvilket landshold jeg ville spille for, sagde min mavefornemmelse Danmark, og den gik jeg med. Det har jeg ikke fortrudt siden, sagde Aaron Mensing til TV SYD dengang.