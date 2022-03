Advarer ukrainere mod varslingssirener i god tid

- Vi er meget opmærksomme på den her nye gruppe, forsikrer kommunikationschef for Beredskabsstyrelsen Lars Aabjerg Pedersen.

Alligevel har flere udtrykt bekymring for ukrainere, der kan blive skræmt af lyden, som minder om de luftalarmer, de er flygtet fra.

Lyden forbundet med stor ubehag

Den bekymring kan være begrundet, fortæller lektor ved Institut for psykologi på Københavns Universitet Karen-Inge Karstoft, som forsker i traumer og PTSD.

- De her mennesker er flygtet fra en krig, hvor mange af dem er blevet konfronteret med en lyd, der minder om den, der bliver testet den første onsdag i maj.

- For nogle er den her lyd så tæt forbundet med ubehagelige og potentielt traumatiske oplevelser under deres sidste tid i Ukraine, at det kan medføre fysiologiske og psykologiske symptomer, siger hun.

Blandt symptomer nævner Karen-Inge Karstoft øget hjertebanken, svedige håndflader, åndenød, stærkt fysisk ubehag og angst.

Hun anbefaler derfor, at man som flygtning opholder sig indendørs og afskærmer sig fra lyden, hvis den er til gene.

Lars Aabjerg Pedersen forstår bekymringen, men understreger, at sirenerne tjener et vigtigt formål for alle, der opholder sig i Danmark. Også dem, der er flygtet fra krig.

- Der vil altid være nogle i samfundet, som kan blive påvirket af, at vi tester sirenerne. Det kan også være veteraner eller flygtninge fra andre steder end Ukraine.

Tjek af systemet

- Helt basalt mener vi, at det er vigtigt at konstatere, at systemet virker, men også at fortælle folk, hvad man skal gøre, når det faktisk er alvor. Den information er også vigtig for flygtninge fra Ukraine, siger han.

Når varslingssirenerne hyler, skal man gå inden døre som det første.

Efterfølgende skal man søge information hos DR eller TV 2, som har pligt til at informere landets borgere i tilfælde af alvorlige situationer.

Som borger skal man ikke ringe 112, medmindre der er tale om akut fare.