Ældreplejen i knæ: Så mange sosu'er kommer der til at mangle i din kommune

Et tiltag, Folketinget har foretaget som en del af løsningen er, at hæve pensionsalderen, for at fastholde flere på arbejdsmarkedet.

- Det virker, men vi er nødt til at gøre endnu mere af den slags for at kunne fastholde flere, tilføjer Mickael Bech til TV 2.



For Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, handler det i højere grad om, at ændre befolkningens opfattelse af social- og sundhedsfaget.

- Man kunne gøre meget for at løfte sosu-uddannelserne. Faget skal gøres mere attraktivt og mere prestigefyldt ved eksempelvis at give mere frihed til selvtilrettelæggelse, siger han til TV2.