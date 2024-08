Ældrerådsformand kalder regeringens udspil for katastrofalt

Regeringen vil ifølge sit finanslovsudspil helt fjerne støtten til Danske Ældreråd. Hvis det sker, så vil det ifølge regionsældrerådsformanden i Region Syddanmark få katastrofale konsekvenser for lokaldemokratiet.

Regeringen fremlagde fredag sit forslag til finansloven for 2025, hvor de blandt andet vil trække tæppet væk under ældrerådenes landsorganisation, Danske Ældreråd. Det blev således fremlagt, at Danske Ældreråd står til at miste hele sit statslige driftstilskud på 2,4 millioner kroner om året allerede fra næste år.

Det er ikke bare et massivt slag, det er en katastrofe Hans Erik Buchholdt Hansen, formand, regionsældrerådet i Region Syddanmark

Regeringen begrunder sin beslutning om at fjerne støtten til Danske Ældreråd med, at antallet af årsværk i staten skal reduceres. En begrundelse, som Danske Ældreråd ikke kan få til at give mening. - Danske Ældreråds medarbejdere er ikke ansat i staten. Vi er en organisation, der er forankret i civilsamfundet, og vi finder det ganske enkelt absurd, at regeringen vil fjerne grundlaget for en civilsamfundsorganisation under påskud af, at det reducerer antallet af årsværk i de statslige myndigheder, siger Inger Møller Nielsen, der er formand for Danske Ældreråd.

Om Danske Ældreråd Danske Ældreråd er landsorganisation for de 98 folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. Hertil arbejder Danske Ældreråd for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv. Danske Ældreråds historie begynder i 1999 på et møde på Askov Højskole, hvor de dengang 90 eksisterende ældreråd besluttede at etablere en landsorganisation, der kunne samle ældreråd på tværs af landet og være deres talerør på den landspolitiske scene. Det er med udgangspunkt i ældrerådenes erfaringer, at Danske Ældreråd udvikler sine holdninger og anbefalinger og sammensætter en bred vifte af uddannelsestilbud. En stor del af Danske Ældreråds sekretariat er finansieret af driftstilskud fra staten. I 2023 var driftstilskuddet på 2,2 millioner kroner. I 2024 blev driftstilskuddet øget til 2,4 millioner kroner. Herudover har Danske Ældreråd indtægter på medlemskontingenter fra ældrerådene (1,2 millioner kroner årligt) og et mindre overskud på arrangementer. Kilde: Danske Ældreråd Fold ud

Valgsikkerheden på spil Danske Ældreråd er en landsorganisation for de lovbestemte ældreråd, som alle kommuner skal have, men også for de regionsældreråd, som alle de fem regioner har. En af de syd- og sønderjyder, der er dybt engageret i ældrerådenes arbejde, er Hans Erik Buchholdt Hansen, der foruden at være formand for regionsældrerådet i Region Syddanmark også sidder med i Ældrerådet i Haderslev Kommune samt hovedbestyrelsen i Danske Ældreråd, hvor han fungerer som observatør. For ham at se, er det en fuldstændig katastrofalt forslag at fjerne den statslige støtte til Danske Ældreråd. - Danske Ældreråd står for de kurser og den oplæring, som alle nyvalgte ældrerådsmedlemmer kommer igennem, og hvis de ikke længere kan det, så falder hele organisationen omkring ældrerådene sammen, siger han og fortsætter: - Det er ikke bare et massivt slag, det er en katastrofe.

Hans Erik Buchholdt Hansen er foruden sin post som formand for regionsældrerådet i Region Syddanmark også medlem af ældrerådet i Haderslev Kommune samt observatør i hovedbestyrelsen i Danske Ældreråd. Foto: Pressebillede, Danske Ældreråd

Udover oplæringen af nye ældrerådsmedlemmer, så peger Hans Erik Buchholdt Hansen også på, at valgsikkerheden omkring ældrerådene kan være på spil, hvis regeringens planer bliver til virkelighed. - Det er Danske Ældreråd, der står for at fastholde en praksis omkring valgene til ældrerådene, hvor de giver os den viden og støtte, der er nødvendig for, at vi kan afholde de demokratiske valg. Hvis ikke vi i fremtiden bliver klædt godt nok på, så kan valgene ende med at blive noget rod, siger han. Intet er endnu afgjort Regeringens forslag om at fjerne støtten til Danske Ældreråd kommer samtidig med, at implementeringen af en stor ældrereform står for døren. Nøgleordene i det arbejde er ifølge Danske Ældreråd inddragelse af civilsamfundet, hvorfor det er vigtigere end nogensinde at have stærke ældreråd, der er klædt på til opgaven. - Regeringen har igen og igen talt for, at ældreplejen skal udvikles i tættere samspil med civilsamfundet, og derfor virker det helt uforståeligt, at regeringen samtidig vil fjerne en stor del af støtten til de 98 folkevalgte ældreråd. Det hænger ikke sammen, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

Inger Møller Nielsen, der er formand for Danske Ældreråd, kalder regeringens planer om at afskaffe støtten til hendes organisation for et kæmpe slag mod lokaldemokratiet. Foto: Pressebillede, Danske Ældreråd