Ærkekøbenhavnsk komiker prøver jysk jul - og han kan li' det

En anden vigtig faktor, for at december er rarere for de to komikere, nu hvor de begge er flyttet til Give, er, at stressniveauet er markant mindre.



- Her går jeg stille og roligt ned i byen og køber noget tøj til mine forældre, som har boet her altid. Derfor kender ekspedienten jo også mine forældre og kan hjælpe med størrelser og den slags. Det kan man ikke forvente i København, at de holder styr på alle de mange mennesker, siger Torben Chris.