Affaldsuge for 235.000 danskere har ekstra fokus på én type skrald

Men som noget nyt bliver samlerne i år også bedt om at angive, om de er stødt på snus og nikotinposer - og hvor mange de i så fald har fundet.

I de seneste år har Danmarks Naturfredningsforening nemlig fået flere og flere meldinger om, at det nogle steder flyder med nikotinposer og snus. Derfor har foreningen valgt at benytte Affaldsindsamlingen i år til at kortlægge problemet.

- Selvom en nikotinpose ikke er særlig stor, så kan den jo virkelig gøre skade, hvis et dyr kommer til at spise den. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi bliver klogere på omfanget, og at der kommer fokus på det, siger Charlotte Juul, der er projektleder for Affaldsindsamlingen.