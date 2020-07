Afklaring om seksdagesregel kommer tidligst i august

Flere politiske partier og branchen selv har presset regeringen for at fjerne krav om seks overnatninger for udenlandske turister. Men der kommer tidligst en afklaring til august.

Det fremgår af et folketingssvar, der er tilsendt Folketingets Erhvervsudvalg fra Justitsministeriet.

Det er grotesk, for det er jo nu, at hotelbranchen bløder. Anni Matthiesen (V), folketingsmedlem

Spørgsmålet er stillet af Venstres Anni Matthiesen. Det går på, hvad der skal til, før kravet, om at turister skal overnatte seks nætter i Danmark for at få lov at rejse ind, bliver fjernet.

Meldingen om at udskyde en afklaring til august er helt ude i hegnet, mener hun.

- Det er grotesk, for det er jo nu, at hotelbranchen bløder. Derfor burde regeringen også kunne komme med et svar nu. Der må være nogle med flere stjerner på skuldrene, der kan agere, også selvom andre er gået på sommerferie, lyder det fra Anni Matthiesen.

Regeringen lader branchen bløde

Ventetiden møder kritik hos borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V).

Regeringen presser branchen, når reglen gælder i højsæsonen omkring juli og august, lyder det.

- Reglen er overflødig. Den gør, at nogle af vores turistaktører risikerer at gå konkurs, da vi mister alle korttidsturister fra Europa og især fra Tyskland, siger han.

Skal begrænse smitte

Seksdagesreglen er indført for at mindske risikoen for spredning med coronavirus ved at begrænse turismen. Særligt, når det kommer til turisme omkring hovedstadsområdet.

Der er dog undtagelser for reglen. Turister fra Norge og fra flere regioner i Sverige er undtaget kravet.