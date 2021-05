Aflyst eller ej: Få overblikket over sommerens store arrangementer her

Nattens genåbningsaftale mellem en stor del af Folketingets partier er på plads.

Den lander blandt andet på, at spillesteder, teatre, biografer og lignende åbner med krav om coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner af 200. Fra 1. august bliver der lagt op til, at sektionerne hæves til 500 og deltagerloftet til 5.000.

Der er derfor udsigt til, at sommeren 2021 bliver uden mange festivaler.

I Varde har de med spænding ventet på at få at vide, om sommerspillet atter må udskydes et år eller får lov at finde sted i juli. Og med genåbningsaftalen fra mandag aften kan Varde Sommerspil nu sænke skuldrene.



- Det var en kolossal lettelse. Vi har bare siddet og holdt vejret og er gået ud fra, at politikerne følger ekspertgruppens anbefalinger. Det er jo først, når regeringen og aftalepartier siger go, at vi ved, vi kan gennemføre, siger pressechef Ole Gudmundsen.

