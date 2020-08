Aftalen om genåbningens fase 4 er på plads

Rammerne for den fjerde fase af Danmarks genåbning er faldet på plads.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde flankeret af repræsentanter for Folketingets partier samt justitsminister Nick Hækkerup (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Af aftalen fremgår det blandt andet, at reglen om, at man skal have bestilt hotelophold i Danmark i minimum seks dage for at få tilladelse til indrejse, forfalder.

Derudover kan barer og cafeer holde åbent til klokken 02.00 i stedet for midnat, dog på det vilkår, at man ikke lukker gæster ind efter klokken 00.00.

Men ellers er der ikke tale om en større lempelse af coronavirus-restriktioner, siger sundhedsministeren.

- Det, vi havde stillet danskerne i udsigt med en næsten fuld genåbning, kommer ikke til at ske. Der vil fortsat være lokale restriktioner og restriktioner på landsplan, siger Magnus Heunicke.

Venstres næstformand, Inger Støjberg, siger, at Venstre har slået på tromme for, at epidemiloven kommer i spil. Epidemiloven tillader blandt andet at tvinge folk i selvisolation.

- Vi skal have brudt smittekæderne, om det er blandt somaliere i Aarhus eller fiskere i Thyborøn, siger Inger Støjberg.

Forsamlingsforbuddet bliver fastholdt på 100 personer maksimalt - eller 500 som det er lige nu i særlige situationer. Hvorvidt det skal forhøjes, vil partierne drøfte igen til september, siger Nick Hækkerup.

Men aftalen åbner for muligheden om, at der kan lukkes flere tilskuere ind til sportsbegivenheder i Danmark.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger, at man også er nået til enighed om at forlænge hjælpepakkerne til de virksomheder, der fortsat vil være ramt af coronavirus-restriktioner.

Aftalen om fase 4 kommer, efter at partierne onsdag forhandlede i ti timer uden at komme frem til en aftale. Torsdag tog de en pause, og fredag genoptog partierne så forhandlingerne klokken 16.00, som blev afsluttet klokken 22.00.