Aftale om milliarder til Forsvaret er på plads

Seks partier udover regeringen er med i aftalen, som blev indgået efter en kort afsluttende forhandlingsproces torsdag aften.

Af de 16 milliarder kroner skal 3,5 milliarder kroner konkret gå til rekruttering, fastholdelse og uddannelse.



- Det er både investeringer i aktuelle militære kapaciteter, for eksempel anskaffelser af droner. Det er også en fastholdelses og rekrutteringspakke, så vi kan kan sikre, at vores personel og medarbejdere har lyst til at være en del af Forsvaret i fremtiden, sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen under torsdagens pressemøde.