Aftale om udflytning af uddannelse faldet på plads

I Fredericia planlægger man en ny maskiningeniøruddannelse, hvor der er 9 millioner kroner sat af.

I Sønderborg planlægges en ny maskinmesteruddannelse til 3 millioner kroner.

Esbjerg får sin længe ventede jurauddannelse, hvor der er afsat 10,1 millioner kroner.

I Haderslev får de ergoterapeutudannelsen.

- Uddannelsen blev godkendt i 2021 og forventes at kunne begynde i 2023. Der er afsat 6,1 millioner kroner til etablering af uddannelsen, står der i pressemeddelelsen.

I Tønder bliver der afsat 3 millioner kroner til økonomisk at etablere et campus. Her vil der samtidig gå 3 millioner kroner til at få etablerede en datamatikeruddannelse med start i 2023, der også blev godkendt i 2021.

- Der skal være gode muligheder for at tage en uddannelse i alle landsdele i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget tager her ansvar for, at faldende ungdomsårgange ikke fører til yderligere centralisering og lukning af uddannelser på tværs af landet. Med aftalen har vi fortsat stærke universiteter i de største byer, der oprettes flere gode muligheder for uddannelse i alle landsdele, siger Uddannelses- og forskningsministeren fra Vojens Jesper Petersen (S) i pressemeddelelsen.



Der afsættes 20 millioner kroner til IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet.

- Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu; særligt ikke når det handler om det store og stigende behov for bl.a. IT- og ingeniøruddannelser uden for de store universitetsbyer, siger Ulla Tørnæs fra Esbjerg, der er uddannelsesordfører i Venstre.

Derudover vil regeringen også bruge 10 millioner kroner på at flytte uddannelser fra Syddansk Universitet i Odense til de eksisterende campusser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse.

Opdateres...