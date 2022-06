Akuthelikopter letter flest gange fra Billund og sætter rekord

Antallet af flyvninger er i 2021 lidt højere end i 2020. Udviklingen skyldes ifølge næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose (Venstre), om tilvænning.

- Det handler både om, at der har været en tilvænning til at bruge dem, og så handler det om, at der er flere og flere områder, hvor man finder ud af, at de kan spille en stor rolle for patienterne, siger hun til Ritzau.