Alkoholforbruget blandt unge er steget de seneste fem år

Og mens det gennemsnitlige antal genstande, der blev drukket på en uge, lå på 4,4 i 2016, var tallet sidste år 5,7.





For stort og for tit

Det bekymrer Peter Dalum, der er projektchef hos Kræftens Bekæmpelse.

- Tallene bekræfter, hvad vi allerede ved: Danske unge har et alt for stort alkoholforbrug, og for mange drikker fuldskabsorienteret flere gange om måneden.

- Nu ser det endda ud til, at alkoholforbruget er steget i forhold til de seneste år forud for coronapandemien, siger han i en pressemeddelelse.

Tallene viser ifølge Peter Dalum, at der er brug for at sætte ekstra ind over for de unge.





Hæv aldersgrænsen

Og det mest oplagte greb i værktøjskassen er en forhøjet aldersgrænse for køb af alkohol.

- Vi må under ingen omstændigheder læne os tilbage og forvente, at problemerne med unges druk løser sig selv.

- En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er derfor en helt afgørende del af den kommende sundhedsreform, siger han.

I dag kan man købe alkohol med en alkoholprocent på op til 16,5 procent i supermarkeder og kiosker, når man er fyldt 16 år.

Kræftens Bekæmpelses spørgeskemaundersøgelse er foretaget blandt 1000 repræsentativt udvalgte unge i alderen 15-25 år i en periode fra september til oktober.