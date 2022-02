Alle danskere opfordres til at forlade Ukraine

Ændringen af rejsevejledningen sker på grund af den alvorlige sikkerhedsmæssige situation omkring Ukraine.

- Det afspejler en alvorlig situation i Ukraine som følge af Ruslands optrapning og trusler, siger udenrigsministeren.

Der er omkring 200 personer, der via danskerlisten har tilkendegivet, at de befinder sig i Ukraine.

Det er frivilligt at tilmelde sig danskerlisten, og derfor er tallet ikke nødvendigvis repræsentativt for, hvor mange danskere der opholder sig i Ukraine.

Danske statsborgere og personer med lovligt ophold i Danmark kan tilmelde sig danskerlisten.

Rusland har ifølge USA opmarcheret op mod 130.000 soldater langs grænsen til Ukraine og Hviderusland.

Den danske ambassade i Kijev forbliver åben og operationsdygtig for nu, lyder det.

Dog kan den danske ambassade i Ukraines mulighed for at bistå danskere i Ukraine blive reduceres pludseligt.

Det er fortsat muligt at forlade Ukraine via almindelige flyruter og via vej- og togtransport, men det er uvist om eller hvornår, de muligheder bliver indskrænket.

Udenrigsministeren understreger på det korte pressemøde, at situationen i Ukraine kan ændre sig pludseligt.