Alle jagter den samme type unge, dem, der ikke vil væk hjemmefra

Antallet af ansøgere til UC SYD er faldet med 11 procent fra 2023 til 2024. En del af forklaringen er, at der bliver færre unge, og at mange unge flytter til de store byer for at tage en uddannelse.

Politikerne på Christiansborg arbejder i øjeblikket med en stor reform på professionsområdet. Det er noget UC SYD ser frem til, da der er behov for at tænke yderområderne med ind i det store uddannelsesbillede. Både UC SYD og andre uddannelsesinstitutioner i yderområderne har nemlig i disse år svært ved at skabe store og bæredygtige hold på alle uddannelser.

Når man ringer til UC SYD en fredag formiddag i det herrens år 2024, fortæller ventemelodien på telefonen hele historien. Melodien er Help!, The Beatles' hitplade fra 1965. Den siger mere end mange ord. UC SYD har brug for hjælp.

- Vi har for eksempel 21 studerende på pædagoguddannelsen i Tønder, og det er min fornemmelse, at de fleste af dem ikke ville være startet på uddannelsen, hvis de skulle til Esbjerg for at tage den, fortæller Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen.

Medfølgerne er dem, der gør som vennerne. Flytter vennerne for at få en uddannelse, så gør de det også. Bliver vennerne, så gør de det også. Dem kunne man også godt få fat i.

Reklame for uddannelsen

Sygeplejeruddannelsen i Aabenraa er en af de få undtagelser. Der er der en stigning af nye studerende på 41 procent i forhold til forrige år.

- Der har vi også forsøgt at tale sygeplejeruddannelsen op via reklamer og sociale medier, fortæller Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen.

UC SYD udbyder 15 uddannelser fordelt på 30 tilbud på fem campusser. På 21 af dem er alle ansøgere optaget, og der er ledige pladser. Otte hold er ikke blevet oprettet. Der er dog uddannelser, hvor folk er fuldstændig bedøvende ligeglade med, om de skal flytte til den anden ende af landet, jordmoder for eksempel.

- Vores jordmoderhold er altid fyldt. Men vi har bare ikke ret mange af den slags uddannelser, siger Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, UC Syd.

Slagsmål om bliverne

- Vi slås jo allesammen om bliverne. Derfor bliver vi nødt til at have mulighed for at oprette små hold. At oprette et hold for 20 sygeplejerstuderende koster det samme, som at oprette et hold på 70 i København. Taksameter-systemet favoriserer der, hvor man kan oprette store hold. Og vi har større muligheder for at fastholde dem lokalt, hvis de er uddannet her, forlyder det fra kommunikationschefen. Taxametersystemet belønner uddannelsesinstitutioner efter, hvor mange studerende de får igennem, og hvor hurtigt, blandt andet.

- Vi skal også sørge for at blive mere synlige, vi skal være tættere på vores lokalområde, og så skal vi fortælle folk, hvad det er, vi kan tilbyde på UC Syd, slutter Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen.