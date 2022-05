Alt stiger i pris undtagen disse tre kategorier - ekspert forklarer hvorfor

Derfor skal man ikke begynde at glæde sig for hurtigt, hvis man skal til at købe et efterskoleophold, et mobilabonnement eller en tur til tandlæge.

- For det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Når de andre ting stiger i pris, så har de det med at løfte det andet, siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Den højeste inflation i 38 år

Det er ganske normalt med stigninger og fald i priserne på forskellige varer og tjenester.

Men når alle priser går op, kalder man det inflation. Det betyder, at du kan købe mindre for en krone i dag, end du kunne i går.

I april var priserne 6,7 procent højere, end de var på samme tidspunkt sidste år.

Så høj inflation har vi ikke set i Danmark siden 1984. Der er samtidig tale om en betydelig stigning sammenlignet med marts, hvor inflationen var 5,4 procent.