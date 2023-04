Amalie Vilslev vinder to priser ved stort awardshow

Her blev der uddelt otte priser, fordelt på tre underkategorier, og Amalie Vilslev fra Haderslev, som vi tidligere har bragt historier om, var hovedperson i to af priserne.

Det drejer sig om priserne for "Årets Forbillede", der blev givet direkte til Amalie Vilslev og "Årets TV-program", der blev tildelt dokumentaren "Amalie skal dø."

- Det gør os superstolte, at Amalie har vundet som Årets Forbillede. Hun ville have været så stolt selv over at være nået så langt ud til så mange mennesker med sit budskab. Det har betydet alt for hende, sagde Anne-Dorte Vilslev, der er Amalie Vilslevs mor, da hun takkede for forbillede-prisen.