Responce, som er jeres operatør i dag, har haft udfordringer med at få tilstrækkeligt personale. Hvordan vil I sikre, at det ikke bliver samme udfordring for den næste operatør, der eventuelt overtager driften for Responce?

- Det er samme problem, som gør sig gældende i hele Danmark, så det er ikke en lokal problemstilling. Men vi stiller selvfølgelig krav til, at en operatør skal kunne stille med en tilstrækkelig medarbejderstab, og at operatøren har en robust økonomi, siger Bente Gertz.

Ansøgningsfristen slutter den 18. marts 2024, og det er Bente Gertz' forventning, at man kan hyre en operatør efter sommerferien.