Ambulanceredder mærker presset: - Det skader min faglige stolthed

Måske er der sparet for meget

Ifølge TV2 Fyn har Region Syddanmark sparet op mod 60 millioner kroner ved selv at stå for ambulancedriften på Fyn og i det sydlige Jylland.

- Det kan jo godt være, at vi har sparet for meget, og at vi i stedet for at spare 60 millioner skal spare 50 eller 45 millioner, siger regionsrådsmedlem Karsten Fogde (SF) til TV2 Fyn.

Hos det syv personer store præhospitaludvalg i Region Syddanmark, der har det øverste ansvar for ambulancedriften, har Ida Damborg fra SF ikke hørt til manglen på reddere før.

- De tal er jeg ikke blevet præsenteret for i udvalget. Jeg har fået et notat tilsendt i fredags, fordi I har løftet den her historie, fortalte Ida Damborg tirsdag til TV 2 FYN.

Hvis du ikke ved, hvordan tingene står til, hvorfor undersøgte du det så ikke sagen som udvalgsmedlem?

- Vi har ikke mulighed for at gå ned og undersøge enkeltsager på den her måde. Det er forvaltningen, der skal fremlægge de her ting, når de mener, der opstår problemer, vi skal orienteres om. Så har vi mulighed for at handle på det. Men den del er kikset.

